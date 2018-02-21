Колонна сирийского ополчения отступила от Африна, заявили в Анкаре

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Колонна сил сирийского ополчения на 40-50 транспортных средствах, которая пыталась во вторник войти в Африн, отступила после артобстрела со стороны турецкой армии, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.благополучно дошла до Африна вопреки обстрелам турецкой артиллерии.
"Мы изначально говорили, что нам нужны более существенные доказательства слухов о договоренностях между сирийским режимом и YPG (силами самообороны курдов) на фоне слухов. Вчерашний случай: из Алеппо в сторону Африна была попытка прорыва 40-50 машин боевиков, но после обстрела они отступили обратно к Алеппо. Даже если там будут грязные и тайные торги, мы продолжим решительно нашу операцию, и будут последствия для тех, кто ей попытается препятствовать, потому что мы защищаем свои границы в рамках закона", — сказал Калын журналистам.
По его словам, в освещении продвижения конвоя из нескольких десятков автомобилей "есть элемент шоу или пропаганды".
"Мы, конечно, принимаем это в расчет. Но если они снова предпримут подобную попытку – все возможно, для нас они станут целью. В таких случаях мы можем использовать непосредственные контакты с (сирийским) режимом", — добавил Калын.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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