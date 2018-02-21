Колонна сирийского ополчения отступила от Африна, заявили в Анкаре

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Колонна сил сирийского ополчения на 40-50 транспортных средствах, которая пыталась во вторник войти в Африн, отступила после артобстрела со стороны турецкой армии, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии. Однако, как заявил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду, колонна Сирийских национальных сил благополучно дошла до Африна вопреки обстрелам турецкой артиллерии.

"Мы изначально говорили, что нам нужны более существенные доказательства слухов о договоренностях между сирийским режимом и YPG (силами самообороны курдов) на фоне слухов. Вчерашний случай: из Алеппо в сторону Африна была попытка прорыва 40-50 машин боевиков, но после обстрела они отступили обратно к Алеппо. Даже если там будут грязные и тайные торги, мы продолжим решительно нашу операцию, и будут последствия для тех, кто ей попытается препятствовать, потому что мы защищаем свои границы в рамках закона", — сказал Калын журналистам.

По его словам, в освещении продвижения конвоя из нескольких десятков автомобилей "есть элемент шоу или пропаганды".

"Мы, конечно, принимаем это в расчет. Но если они снова предпримут подобную попытку – все возможно, для нас они станут целью. В таких случаях мы можем использовать непосредственные контакты с (сирийским) режимом", — добавил Калын.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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