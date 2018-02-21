Анкара контактирует с Дамаском через Москву, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Анкара контактирует с Дамаском через Москву, в срочных случаях могут быть прямые или косвенные контакты, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг сирийского Африна, заявил, что все вопросы по этой теме должны решаться в контексте территориальной целостности Сирии, а законные интересы Турции могут быть реализованы через прямой диалог с Дамаском.

"У нас нет официальных контактов с (сирийским) режимом. Но по процессу в Астане мы с Россией и Ираном создали механизм с целью создания сон деэскалации. Иногда, когда нужно, мы через Россию передаем наши сообщения режиму. Но определенные наши круги в особо срочных случаях могут иметь прямые или косвенные контакты, чтобы предотвратить сиюминутные инциденты – столкновения и так далее", — сказал Калын журналистам.

По его словам, пока не идет речи об установлении непосредственных дипломатических контактов Турции и Сирии, но в случае необходимости возможны контакты по линии военных ведомств и разведок двух стран.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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