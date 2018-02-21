БЕЙРУТ, 21 фев — РИА Новости. Курды в сирийском Африне, где с конца января турецкие ВС проводят операцию против курдских формирований, призвали международное сообщество и членов СБ ООН выполнять взятые на себя обязательства и оказать давление на Турцию.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

"Мы требуем от международного сообщества выполнять свои обязательства, мы требуем соблюдения прав человека. Все страны и особенно члены СБ ООН, включая Россию и США, должны выполнять обязательства, под которыми они подписались в ООН. Мы требуем прав человека. Мы много просим в 21 веке? Мы требуем, чтобы нас не истребляли отравляющими веществами и напалмом. Я это говорю не как военный, а от имени гражданских", — заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

В конце января генштаб ВС Турции заявил, что турецкая армия не использует напалм, а также химическое и биологическое оружие в операции в Африне.

Говоря о результатах турецкой военной компании, Хеду отметил, что "единственное достижение турецкой армии — это порядка 480 раненых гражданских, из них 57 детей, гибель 176 человек, из них 27 детей". "Они уничтожили инфраструктуру, объекты жизнеобеспечения, школы и исторические памятники — вот их военные достижения", — сказал он.

Генштаб ВС Турции ранее сообщил о нейтрализации в Африне с начала операции 1780 боевиков.

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