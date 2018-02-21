СМИ сообщили о пяти пострадавших при артобстреле Турции по Африну

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате артиллерийского и ракетного обстрела турецкой армии по городу Африн и соседним деревням, передает сирийское национальное агентство САНА.

Источник в сирийском ополчении ранее сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы к столкновению с турецкой армией. Позже президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна, после того как попали под огонь турецкой артиллерии.

"Турецкий режим усиливает агрессию в направлении Африна и соседних деревень, ведет артиллерийский и ракетный обстрел по жилым кварталам города Африн, в результате чего были ранены пять мирных жителей, четверо из них – дети", — сообщило агентство.

По данным агентства, бомбардировка города турецкими военными привела к разрушению домов и объектов инфраструктуры.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.