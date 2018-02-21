СМИ сообщили о пяти пострадавших при артобстреле Турции по Африну

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате артиллерийского и ракетного обстрела турецкой армии по городу Африн и соседним деревням, передает сирийское национальное агентство САНА.
"Турецкий режим усиливает агрессию в направлении Африна и соседних деревень, ведет артиллерийский и ракетный обстрел по жилым кварталам города Африн, в результате чего были ранены пять мирных жителей, четверо из них – дети", — сообщило агентство.
По данным агентства, бомбардировка города турецкими военными привела к разрушению домов и объектов инфраструктуры.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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