Россия работает над резолюцией по Восточной Гуте

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В СБ ООН ведется работа над резолюцией, посвящённой гуманитарным вопросам в Восточной Гуте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас ведётся работа в Нью-Йорке над проектом соответствующей резолюции. Гуманитарные вопросы, включая гумпомощь и гумдоступ, превратились, пожалуй, в наиболее вопиющий пример двойных стандартов США и их единомышленников в подходе ко всему сирийскому досье. Мы видим каждый день, насколько не просто избирательно, но цинично Вашингтон отделяет вопросы, которые ему выгодны с точки зрения политической раскрутки и оказания нажима на Дамаск, от похожих аналогичных ситуаций, которые создают у американцев дискомфорт, мягко говоря, в силу тех или иных причин. Мы обращаем на это внимание во всех контактах и во всех форматах", — сказал Рябков журналистам.

"Что касается гумпаузы, в зависимости от того, как пойдёт дальше разработка этого проекта резолюции, думаю, этот вопрос тоже решится. Это резолюция по гуманитарным вопросам в целом", — добавил замминистра.

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