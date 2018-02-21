В Дамаске прошел первый послевоенный чемпионат Сирии по конкуру

ДАМАСК, 21 фев — РИА Новости. Первый послевоенный чемпионат Сирии по конкуру имени Басселя Асада состоялся в Дамаске, что является свидетельством восстановления мирной жизни.

Власти республики, несмотря на множество проблем, предпринимают усилия по возрождению легендарных пород арабских скакунов. К конному спорту бесплатно привлекаются дети, потерявшие родителей на войне.

"Этот чемпионат проводится с 1980 года, но готовить наездников мы начали с 1960 года. Наш конный клуб самый старый в Сирии. Жокеем может стать любой, кто этого хочет. Минимальный возраст для начала — восемь лет, верхней планки нет, можно и в 60, если здоровье позволяет", — сказал журналистам директор конного клуба "Дамаск" Недаль Муханна.

Победителем соревнований в этом году стал 13-летний Ахмет Аль Мусри — он с легкостью преодолел барьеры первой степени высотой 80 сантиметров.

Теперь он примет участие уже в международном чемпионате, на котором также выступят наездники из Ливана, Иордании, Болгарии и, возможно, Италии.

"Победитель внутреннего чемпионата получает возможность участвовать в международных турнирах, скоро у нас здесь будет проводиться такой турнир, и денежный приз за первое место — 40 тысяч долларов", — отметил Муханна.

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