Лондон попросил Дамаск защитить население Восточной Гуты

ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания возлагает ответственность за эскалацию ситуации в Восточной Гуте на сирийские проправительственные силы и просит прекратить атаки, говорится в полученном РИА Новости заявлении замглавы британского МИД Алистара Берта.

"Жестокая осада Восточной Гуты режимом Асада, сопровождаемая бомбардировками и сообщениями о применении химического оружия, стала причиной страданий (для мирного населения) беспрецедентного уровня. Анклав стал точной отчаяния и насилия, которые попросту неприемлемы в 21 веке… Мы призываем режим и его сторонников прекратить эту кампанию насилия, защитить мирное население и открыть беспрепятственный доступ в регион гуманитарной помощи", — говорится в заявлении.

По словам Берта, в последние дни удары достигли рекордной интенсивности за все прошлые годы и привели к жертвам среди гражданского населения. В настоящее время, по данным британского МИД, более 700 человек ранены и нуждаются в эвакуации.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>