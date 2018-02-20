В YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в Африн

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Курдские отряды самообороны YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в город Африн для совместной защиты сирийской территории от турецкой армии, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении пресс-службы YPG.

Источник в сирийском ополчении ранее сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы отражать агрессию турецкой армии.

"Сирийское правительство откликнулось на наш призыв… и направило военные отряды сегодня, 20 февраля, чтобы сосредоточить их на границах и совместно защищать сирийскую территорию и ее границы", — говорится в заявлении пресс-службы.

Официальной реакции Дамаска на сообщения о прибытии ополчения в Африн пока не последовало.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн. Позже в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийская правительственная армия накануне прекратила продвижение к Африну после того, как он провел переговоры.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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