В YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в Африн

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Курдские отряды самообороны YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в город Африн для совместной защиты сирийской территории от турецкой армии, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении пресс-службы YPG.
Источник в сирийском ополчении ранее сообщил РИА Новости, что ополченцы вошли в Африн и готовы отражать агрессию турецкой армии.
"Сирийское правительство откликнулось на наш призыв… и направило военные отряды сегодня, 20 февраля, чтобы сосредоточить их на границах и совместно защищать сирийскую территорию и ее границы", — говорится в заявлении пресс-службы.
Официальной реакции Дамаска на сообщения о прибытии ополчения в Африн пока не последовало.
Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.
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