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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД рассказал о десятках раненных в Сирии гражданах России‍

17:2620.02.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОтреставрированный шпиль на здании министерства иностранных дел. Архивное фотоОтреставрированный шпиль на здании министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В ходе вооруженного столкновения в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, есть информация о погибших. Об этом сообщает российский МИД.

Военнослужащий РФ в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Советник Асада о якобы погибших в Сирии российских военных: это пропаганда

В ведомстве подчеркнули, что в арабской республике находятся россияне, поехавшие туда добровольно и с разными целями. "Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что среди участников столкновения не было российских военнослужащих.

Пострадавшим в ходе боев помогли вернуться в Россию. "Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — сообщили в министерстве.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В СПЧ не получали обращений, связанных с публикациями о россиянах в Сирии

Накануне глава ведомства Сергей Лавров осудил публикации в ряде СМИ о том, что в Сирии якобы погибли сотни российских граждан. Он призвал журналистов не спекулировать на войне, распространяя непроверенную информацию.

"Все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается. Наберитесь, пожалуйста, терпения", — сказал министр.

Пять жертв

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в результате столкновений в Сирии могли погибнуть пять россиян. При этом сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" она назвала примером "классической дезинформацией".

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Кремле не исключили, что россияне могут находиться на территории Сирии

Дипломат подчеркнула, что гражданство погибших еще предстоит установить. "Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — добавила Захарова.
Она отметила, что речь не идет о российских военных и напомнила, что в зоне сирийского конфликта "с разными целями" находятся люди из всех регионов мира, включая Россию и СНГ — отследить всех сложно.

Ясно, откуда ветер дует

Публикации о погибших в Сирии — это следствие информационной войны, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, из-за того, что ситуация на фронтах изменилась в пользу Дамаска, Москвы и Тегерана, "предпринимаются попытки как-то ослабить эффект этого изменения".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков ответил на вопрос о гибели в Сирии россиян

"В том числе — атакуя Россию по линии якобы понесенных ею потерь, в том числе путем их раздувания, с ясным посылом: что России нужно оттуда уйти, что это слишком накладно и так далее", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что уход России из Сирии в интересах, прежде всего, стратегических оппонентов, в первую очередь — Соединенных Штатов.
"Поэтому ясно, откуда ветер дует", — подчеркнул Рожин. Он отметил, что в вопросе о якобы погибших в Сирии гражданах России нужно ориентироваться на точно установленные факты, а не на домыслы.

Заказуха

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев отметил в свою очередь, что внимание к теме погибших свидетельствует о том, что кому-то нужно "взорвать ситуацию".

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев

"Озвучивается совершенно непроверенная информация. Никаких конкретных данных нет, причем сыплются совершенно разные цифры — от сотен до единиц. Поэтому, скорее всего, это "заказуха". И наш МИД говорит о необходимости проверки", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, необходима тщательная проверка сразу по нескольким направлениям. Богатырев не исключил, что могут быть добровольцы, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, имея российское гражданство. При этом он напомнил, что в Сирии есть и иностранцы, примкнувшие к террористам. Кроме того, есть и другой важный аспект — за русских принимают всех выходцев из стран СНГ.

Атака коалиции

В ночь на 8 февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США в Сирии захватывают "экономические активы", заявили в Минобороны

В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах.
В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. В МИД заявили, что среди погибших могло быть несколько россиян, гражданство жертв уточняется.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

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Война в Сирии
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Популярные комментарииВсе комментарии
chief.minakov2014
за каждого гражданина Рф ...раненного или погибшего по вине США...несет ответственность США.ибо это агрессор...лечить идиотов надо их же лекарством...с волками жить ...по волчьи выть...
18:46
20.02.2018
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