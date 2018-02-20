Посол Ирака призвал закончить войну в Сирии без вмешательства извне

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ирак не выбирает между коалициями и альянсами по Сирии, важно продолжать мирное урегулирование при соблюдении территориальной целостности страны и без вмешательства извне, Багдад должен в этом процессе участвовать, заявил во вторник посол Ирака в РФ Хейдар Мансур Хади.

"Нас часто спрашивают, не скажутся ли отношения с РФ на отношениях с США, и наоборот. Багдад не выбирает между коалициями и союзами в этом вопросе. Важно продолжать мирное урегулирование при соблюдении территориальной целостности Сирии и без вмешательства извне, за это Багдад всегда выступал", — сказал посол на пресс конференции в Москве.

Он также заявил, что Ирак должен принимать участие во всех международных мероприятиях по сирийскому урегулированию, как, например, это было в случае конгресса нацдиалога в Сочи.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным итогом прошедшего форума стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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