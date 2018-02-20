Конгресс нацдиалога Сирии был положительным шагом, считает посол Ирака в РФ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Конгресс нацдиалога Сирии, который состоялся в Сочи, был положительным шагом, Россия впервые смогла собрать всех представителей сирийского общества, поэтому говорить об этом как о дипломатическом провале, нельзя, заявил посол Ирака в РФ Хейдар Мансур Хади.

"Были на конгрессе как наблюдатели. Мы считаем, что этот конгресс был положительным шагом, это никакой не дипломатический провал России", — сказал он, выступая на пресс- конференции в МИА Россия Сегодня.

Посол отметил, что Россия играет важную роль в сирийском урегулировании, так как на конгрессе в Сочи впервые удалось собрать всех представителей сирийского общества.

"В первый раз Россия смогла собрать всех представителей слоев сирийского общества в одном месте: были представители правительства, представители гражданского общества, представители различных кланов", — пояснил он.

"Это очень важный шаг, мы его приветствовали. Мы призываем к продолжению диалога. Считаем, что диалог — это единственная возможность для разрешения кризиса в Сирии", — добавил посол.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным итогом прошедшего форума стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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