Анкара будет информировать Москву об операции в Сирии

ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Анкара будет информировать Москву о своей операции в Сирии, заявил посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.
Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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