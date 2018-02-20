Анкара будет информировать Москву об операции в Сирии

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

ТАШКЕНТ, 20 фев — РИА Новости. Анкара будет информировать Москву о своей операции в Сирии, заявил посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.

"Мы очень близко работаем в процессе "Астана". И ко всему этому вчера наш президент (Тайип) Эрдоган проинформировал господина (Владимира) Путина, президента России, по последним изменениям по данному вопросу. С самого начала данной операции наш президент всегда информировал президента России, и я не думаю, что такое отношение к вопросу поменяется – то есть мы всегда будем информировать вас", — сказал он на брифинге в посольстве, посвященном ходу проведения операции "Оливковая ветвь".

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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