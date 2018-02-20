Париж призвал СБ ООН работать над достижением перемирия в Восточной Гуте

ПАРИЖ, 20 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция призывает партнеров по Совету Безопасности ООН приложить усилия для достижения гуманитарного перемирия в Восточной Гуте (пригород Дамаска), сообщила на брифинге официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Аньес фон дер Мюль.

"Бомбардировки, осуществляемые сирийским режимом и его союзниками, привели к сотням жертв среди гражданского населения в Восточной Гуте в последние дни", — заявила официальный представитель. Она отметила, что целями бомбардировок являются жилые зоны и объекты инфраструктуры, в частности, медицинские учреждения.

По словам представителя МИД, в Восточной Гуте отмечается "критическая гуманитарная ситуация", "400 тысяч человек осаждаются режимом Башара Асада, из них 750 человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, в которой им было отказано".

"Ответственность за это лежит на сирийском режиме, а также России и Иране, которые являются союзниками, и которые являются гарантами перемирия", — сказала официальный представитель МИД.

"Франция призывает всех партнеров по СБ ООН взять на себя ответственность для достижения гуманитарного перемирия", — отметила дипломат.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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