Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ряд стран в нечистоплотных целях пытается спекулировать на ситуации с сирийским химическим досье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом.

"У нас совпадающие позиции по ближневосточным делам, в частности, по Сирии и другим региональным темам. Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг сирийского урегулирования, вокруг сирийского химического досье, на котором некоторые страны, к сожалению, пытаются спекулировать в нечистоплотных целях", — заявил Лавров.

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