Число жертв обстрела в центре Дамаска возросло до пяти

ДАМАСК, 20 фев — РИА Новости. Боевики продолжают вести минометный огонь по центральным кварталам Дамаска, число жертв возросло до пяти человек, 23 мирных жителя ранены, сообщили РИА Новости в полиции города.
"Боевики из Восточной Гуты продолжают вести обстрел кварталов Дамаска. Еще один снаряд разорвался на Джиср ар-Раис. Еще один человек погиб у Дамароуз, две жертвы в квартале Заблатани и раненые", — рассказал собеседник агентства.
По данным полиции под обстрелом террористов также оказалась площадь напротив центральной библиотеки, квартал Шаалян в центре столицы, историческая часть города — квартал Баб-Тума, Аз-Захра Аль-Кадима.
Историческая часть Дамаска подвергается минометному обстрелу боевиков непрерывно с воскресенья.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>