В ЕС обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Восточной Гуте и Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз обеспокоен серьезным ухудшением гуманитарной ситуации в зонах деэскалации в Сирии, заявили совместно глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

"Гуманитарная ситуация в некоторых частях Сирии, в частности в районах деэскалации в Восточной Гуте и Идлибе, значительно ухудшилась за последние восемь недель, в результате чего сотни ни в чем не повинных людей погибли, в том числе многие женщины и дети", — говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Могерини и Стилиандилес подчеркивают, что "беспрепятственный гуманитарный доступ к гражданскому населению на территории Сирии и защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры являются неотложными задачами".

"Европейский союз призывает все стороны конфликта, а также гарантов четырех зон деэскалации принять все необходимые меры для обеспечения сокращения масштабов насилия, защиты сирийского народа на основе соблюдения норм международного гуманитарного права и срочного гуманитарного доступа. Военного решения конфликта нет, мы призываем все стороны принять активное участие в политическом процессе по линии ООН", — говорится в документе.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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