Российские военные медики помогут сирийскому мальчику с пороком сердца

ХОМС, 20 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон доставил очередную партию гуманитарной помощи в сирийский Хомс, где при содействии правительства республики властями провинции проводится работа по оказанию помощи беженцам — открываются школы, восстанавливается инфраструктура, налаживается процесс возвращения к мирной жизни.

В этот раз в акции ЦПВС приняли участие военные медики — сразу шесть специалистов различного профиля, которые в ходе акции провели прием местных жителей, оказали им консультативную и медикаментозную помощь.

Медики, помимо прочего, осмотрели школьника Шахина Саеса с тяжелым пороком сердца и ищут инвесторов, способных оплатить его лечение в России.

"У мальчика тяжелый врожденный порок сердца — амнезия двухстворчатого клапана, недостаточность нейтрального клапана, дефект межжелудочковой перегородки", — сообщил военный врач центра по примирению Антон Ершов.

По его словам, в младенческом возрасте мальчик был прооперирован, в настоящее время ему показана еще одна операция, в связи с чем необходима консультация кардиохирурга для выбора метода лечения.

"В настоящее время он больше 30-40 метров пройти не может, начинается отдышка, ограничен он физически и фактически лишен всех прелестей детства…. В любой момент может случиться осложнение тяжелое и, как говорится, в результате самые наихудшие исходы могут быть", — отметил Ершов.

По словам мамы Шахина, Рудейны Юнес Белюль, у него уже появились и проблемы с головным мозгом, были приступы.

"Мы обращаемся ко всем общественным организациям России и частным лицам, которые готовы оказать помощь в госпитализации и финансировании лечения этого мальчика. А Центр примирения враждующих сторон готов со своей стороны обеспечить скорейшую отправку мальчика на лечение в Россию", — сказал Ершов.

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