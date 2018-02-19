Россия зафиксировала семь обстрелов в жилых кварталах Дамаска

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 фев — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток зафиксировал семь обстрелов в жилых кварталах Дамаска, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил на брифинге представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Отмечается обострение обстановки в Восточной Гуте. Незаконными вооруженными формированиями продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска. В течение суток зафиксировано семь обстрелов. Боевиками выпущено 19 мин. Есть пострадавшие среди мирного населения", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, Российско-иранско-турецким совместным координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Евтушенко сообщил, что в течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Эль-Джабрия в провинции Хама.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>