ЛАГ примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лига арабских государств примет участие в конференции по поддержке политического урегулирования кризиса в Сирии и по оказанию гуманитарной помощи ее народу в Брюсселе 24-25 апреля, заявил замгенсека ЛАГ Хусам Заки РИА Новости.

Он отметил, что члены ЛАГ не планируют осуществлять ощутимого финансирования страны, пока не увидят положительных шагов в политическом урегулировании.

"Мы примем участие в предстоящей конференции доноров Сирии. Общая позиция членов ЛАГ такова, что сначала нужно политическое решение, а потом мы сможем вкладывать деньги. Конечно, наши члены вложат небольшие суммы в то, что касается гуманитарной ситуации, но не серьезные суммы, которые нужны для реконструкции Сирии", — заявил Заки на полях конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что ЛАГ не является донорской организацией, но включает несколько крупных стран-доноров. По его словам, когда речь заходит о Сирии, политическое решение является "лакмусовой бумажкой". "Если будет политическое решение, будут и серьезные усилия по реконструкции страны", — пояснил он.