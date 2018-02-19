В ЛАГ рассчитывают на участие России в урегулировании ситуации в Африне

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) рассчитывает, что Россия будет способствовать урегулированию ситуации в районе Африн на севере Сирии, где турецкие военные проводят операцию против курдских ополченцев, заявил РИА Новости заместитель генсека организации Хусам Заки.

"Как мы говорили, нам не нравится, что военные силы Турции осуществили интервенцию в Африн… Мы надеемся, что Россия примет участие в урегулировании ситуации в Африне", — сказал замгенсека ЛАГ.

Он отметил, что ЛАГ всегда выступает за территориальную и суверенную целостность любого арабского государства. При этом, по словам Заки, организация понимает, что конфликт вызван целым рядом факторов.

В понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать посреднические услуги по урегулированию ситуации в Африне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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