Источник: Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Африне и Идлибе

АНКАРА, 19 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийских Идлибе и Африне и подтвердили намерение совместно действовать в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера в понедельник.

"Наш президент обсудил с господином Путиным последние события в Сирии, прежде всего в Африне и Идлибе. Эрдоган проинформировал своего российского коллегу о ходе операции "Оливковая ветвь". Стороны подтвердили намерение действовать в координации в борьбе с терроризмом, а также коснулись вопросов размещения наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе", — сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщали, что по согласованию армии САР и курдских сил самообороны правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Официальное сирийское агентство SANA сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут разместиться в Африне. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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