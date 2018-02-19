Лавров призвал западных коллег дисциплинировать "Джебхат Ан-Нусру"* в Сирии

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. За призывами прекратить наступление сирийских войск в Идлибе скрывается попытка вывести из-под удара террористов "Джебхат ан-Нусры"*, и силы на Западе, имеющие влияние на боевиков, должны "дисциплинировать" эту террористическую группировку, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас в ООН активно разогревается тема гуманитарных проблем в Восточной Гуте и в Идлибе, в Совете Безопасности выдвигаются призывы к сирийской правительственной армии прекратить там наступательные действия, есть инициатива об объявлении минимум месячной паузы для того, чтобы успокоить ситуацию, доставить гуманитарную помощь", — сказал Лавров.

"Проблема заключается в том, что в Идлибе и Восточной Гуте правят бал боевики "Джебхат ан-Нусры"*, организации, которая объявлена СБ ООН террористической. В соответствии со всеми имеющимися договоренностями, борьба с терроризмом не может быть ограничена ничем, и нас очень тревожит, что, по сути дела, только сирийская армия и российские ВКС, которые их поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение "Аль-Каиды"*, "Джебхат ан-Нусру"* и тех, кто с ними сотрудничает", — добавил Лавров.

По его словам, "за всеми призывами сейчас прекратить наступление сирийской армии — причём это делается при одновременном отказе от наших предложений дать гарантии, что "Джебхат ан-Нусра"* тоже остановится – скрывается… стремление "ан-Нусру"* в очередной раз вывести из-под удара".

"Просим наших западных коллег, которые имеют рычаги влияния на "Джебхат ан-Нусру"*, они это и не отрицают, просим всё-таки сделать так, что если вести речь о решении гуманитарных проблем, то прежде всего надо дисциплинировать эту структуру, которая является террористической. Иначе она подлежит уничтожению, и здесь каких-либо сомнений быть не может. Но все необходимые меры предосторожности, чтобы гражданское население не пострадало в этой ситуации, чтобы минимизировать эти риски, конечно же, должны приниматься", — сказал Лавров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.