Лавров призвал западных коллег дисциплинировать "Джебхат Ан-Нусру"* в Сирии

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. За призывами прекратить наступление сирийских войск в Идлибе скрывается попытка вывести из-под удара террористов "Джебхат ан-Нусры"*, и силы на Западе, имеющие влияние на боевиков, должны "дисциплинировать" эту террористическую группировку, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проблема заключается в том, что в Идлибе и Восточной Гуте правят бал боевики "Джебхат ан-Нусры"*, организации, которая объявлена СБ ООН террористической. В соответствии со всеми имеющимися договоренностями, борьба с терроризмом не может быть ограничена ничем, и нас очень тревожит, что, по сути дела, только сирийская армия и российские ВКС, которые их поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение "Аль-Каиды"*, "Джебхат ан-Нусру"* и тех, кто с ними сотрудничает", — добавил Лавров.
По его словам, "за всеми призывами сейчас прекратить наступление сирийской армии — причём это делается при одновременном отказе от наших предложений дать гарантии, что "Джебхат ан-Нусра"* тоже остановится – скрывается… стремление "ан-Нусру"* в очередной раз вывести из-под удара".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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