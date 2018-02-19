В ООН надеются на скорое решение по сирийской конституционной комиссии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи надеется на скорое решение вопроса по сирийской конституционной комиссии.

Создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве, стало главным итогом прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога. Россия, Иран и Турция как страны-гаранты перемирия в Сирии на конгрессе нацдиалога ранее предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых спецпосланник ООН Стаффан де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек.

"Мы уже начали консультации между сирийскими сторонами, с правительством, другими сторонами, с региональными и международными участниками сразу после Сочи, чтобы продвинутся вперед по конституционному комитету. Создать конституционный комитет будет нелегко, имеются разногласия, которые мы пытаемся сгладить. Надеюсь, что мы сможем это сделать как можно скорее", — заявил Рамзи в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

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