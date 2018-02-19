МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Достичь соглашения по Африну возможно, и это может привести к повороту в ситуации во всей Сирии, заявил замспецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что возможна деэскалация. И если это произойдет в Африне, тогда это распространится на другие территории, потому что там есть и Турция, и сирийское правительство, и РФ там может быть задействована, и США. Все заинтересованы в том, чтобы взять ситуацию под контроль. Я считаю, что это может стать началом нового процесса, который повернет Сирию в более правильном направлении", — добавил он
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