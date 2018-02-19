МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Достичь соглашения по Африну возможно, и это может привести к повороту в ситуации во всей Сирии, заявил замспецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ситуация в Африне — это источник огромной озабоченности для всех. Но дело не только в Африне, а во всей сирийско-турецкой границе. Я не думаю, что какая-либо из сторон, у которых есть интересы в Сирии, желает чтобы ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, что возможно достичь соглашения, которое с одной стороны обеспечит защиту интересов и безопасность всех, в том числе и Турции, но в то же время сохранит общую цель — сохранение территориальной целостности и единства Сирии", — сказал Рамзи.

"Я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что возможна деэскалация. И если это произойдет в Африне, тогда это распространится на другие территории, потому что там есть и Турция, и сирийское правительство, и РФ там может быть задействована, и США. Все заинтересованы в том, чтобы взять ситуацию под контроль. Я считаю, что это может стать началом нового процесса, который повернет Сирию в более правильном направлении", — добавил он

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