Инцидент в Сирии развеял миф о непобедимости израильских ВС, заявил Зариф

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Недавний инцидент между Израилем и Сирией развеял миф о непобедимости израильских вооруженных сил, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В беседе с журналистами в Москве он подчеркнул, что Сирия ответила на действия израильской стороны, и "это развеяло миф об израильской военной непобедимости".

На прошлой неделе в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в соседней стране.

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