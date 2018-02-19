Глава МИД Ирана оценил обеспокоенность Турции из-за действий США в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Обеспокоенность Турции по поводу действий США в Сирии можно понять, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Обеспокоенность наших турецких соседей по поводу планов США в регионе можно понять и нужно заниматься этими обеспокоенностями. И лучше всего это сделать законно через сирийское правительство. Если захватывать чужие территории. это не поможет решить проблемы", — сказал Зариф в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".