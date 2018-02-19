Агрессия США против Сирии мешает победе над терроризмом, заявили в Дамаске

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Агрессия США в отношении Сирии может привести к тому, что борьба против терроризма затянется, заявила советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Агрессия Америки против Сирии может отсрочить окончательное объявление нашей победы над террористическими наемниками, но не может изменить того факта, что Америка и западные державы находятся на другой, неправильной стороне истории", — сказала она, выступая на конференции в Москве, организованной клубом "Валдай".