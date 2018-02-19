Зариф призвал решить проблему Африна законным путем

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Проблему Африна надо решать законным путем, через диалог с сирийским правительством, сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть близорукие попытки в Сирии со стороны США для того, чтобы поиграть в геополитические и геоэкономические игры. И, к сожалению, они злоупотребляют некоторыми частями нашего курдского населения. Проблема в Африне может быть решена на основе законных ресурсов, которые есть в нашем распоряжении через сирийское правительство", — сказал Зариф.

"Хотя мы понимаем озабоченности и тревоги по поводы мотивов США в Сирии, мы считаем, что есть более законные способы разрешения ситуации в Африне. И Иран совместно с Россией и совместно с Сирией делали эти предложения. Мы надеемся, что мы покончим с кошмаром, который там сейчас происходит", — отметил он.

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