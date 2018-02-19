Москва призвала не использовать курдскую тему в политических целях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва призывает не использовать курдскую тему в политических целях и не спекулировать на курдском факторе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы многократно заявляли и это наша принципиальная позиция, что мы полностью поддерживаем законные устремления курдского народа жить в соответствии со своими традициями, со своими обычаями, в соответствии со своей многовековой и славной историей. Одновременно мы считаем неправильным, когда чаяния курдского народа используются кем-то в своих геополитических играх, которые не имеют ничего общего с интересами курдов и с интересами региональной безопасности", — сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Я не хочу вдаваться в детали в том, что касается Африна, очень давно между представителями российских ВКС и сирийского правительства были контакты с курдами, которые там находятся, нацеленные на то, чтобы обстановку разрядить и не создавать поводов спекулировать на курдском факторе. К сожалению, в той ситуации этот принцип тоже проявился, и мы сейчас наблюдаем попытку использовать курдов в игре, которая с их интересами ничего общего не имеет", — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Москва призывает "всех, кто сейчас вовлечен в эти процессы, остановиться и все-таки начать договариваться на основе баланса интересов". "А не на основе попыток кого-то переиграть, спекулируя на курдских устремлениях", — заявил он.

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