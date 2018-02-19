Лавров призвал США выполнять обещания по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заверения США о сохранении целостности Сирии нуждаются в подтверждении делами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Мне кажется, что заверения наших американских коллег, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ* и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами", — сказал Лавров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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