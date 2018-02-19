Анкара сообщила о нейтрализации 1641 боевика c начала операции в Африне

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 1641 боевика, сообщает генеральный штаб Турции в понедельник.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне – убиты 32 человека и ранены около 150.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализован 1641 член террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*", — говорится в заявлении генштаба.

По сообщению агентства Anadolu, ВС Турции и действующая совместно с ними оппозиционная "Сирийская свободная армия" взяли под контроль еще три деревни в Африне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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