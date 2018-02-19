В МИД видят в действиях США в Сирии проблему для выполнения решений ООН

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Действия США в Сирии могут стать очень серьезной проблемой для выполнения решений ООН и сохранения территориальной целостности САР, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, США создают на территориях, "которые опекают к востоку от Евфрата и вплоть до государственной границы Сирии", органы власти, которые "сознательно" формируются таким образом, чтобы "не иметь никакой связи с Дамаском".
"Это может стать очень серьезной проблемой с точки зрения выполнения требований СБ ООН об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Сирии", — констатировал Лавров.
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