В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – пять, Дамаск – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хомс – два, Дамаск – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор. Местному населению доставлено продовольствие общим весом 1,9 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 52 человека.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Эль-Джабрия провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2363.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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