Двое турецких военных погибли из-за оползня на границе с Сирией

АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил, что двое военнослужащих погибли из-за оползня, вызванного проливными дождями, в приграничном с Сирией районе Акчакале провинции Шанлыурфа.
Ранее турецкое военное ведомство сообщило о двух пропавших без вести солдатах в результате оползня в этом районе.
"Восемнадцатого февраля в районе Акчакале провинции Шанлыурфа вблизи КПП на границе (с Сирией) были найдены тела двух наших военных, погибших при исполнении своих служебных обязанностей ", — говорится в сообщении генштаба в воскресенье.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>