Двое турецких военных пропали без вести из-за оползня на границе с Сирией

АНКАРА, 18 фев — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил, что двое военнослужащих пропали без вести из-за оползня, вызванного проливными дождями, в приграничных с Сирией районах.

"18 февраля в районе Акчакале провинции Шанлыурфа вблизи КПП на границе (с Сирией) из-за оползня в результате сильных ливней пропали без вести двое наших военных, находящихся на дежурстве", — говорится в сообщении генштаба.

Отмечается, что идут поисково-спасательные работы.

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