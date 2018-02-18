Де Мистура объяснил, чем может грозить потеря Сирией суверенитета

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что, если единство и суверенитет Сирии не будет сохранены, на Ближнем Востоке может начаться "хроническая балканизация" — распад государств.
Он подчеркнул, что ответом на эти вызовы должен стать политический процесс, который позволит избежать угрозы возрождения терроризма в Сирии.
"Будет ли политическое решение? Оптимист скажет, что альтернативы нет. Ответ на вызовы фрагментации в Сирии — политический процесс: конституция, президентские и парламентские выборы под надзором ООН. Это позволит избежать возникновения нового ИГ* в результате политической фрагментации и даст шанс политическому процессу", — заявил де Мистура.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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