Израиль заявил о намерении сдерживать иранское военное присутствие в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2018

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Израиль будет сдерживать иранское военное присутствие в Сирии, сделает все, чтобы помешать созданию баз в САР, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, они хотят объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Я давно об этом знаю. Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать все, чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные линии, но Иран постоянно пытается их пересечь", — сказал Нетаньяху, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран пытается затянуть петлю вокруг нашей шеи, и мы будем делать все, что необходимо, и не только против посредников, но и самого Ирана", — добавил он.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

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