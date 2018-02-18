Белый дом прокомментировал данные о применении Турцией химоружия в Африне

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом знает о претензиях Сирии в адрес Турции в связи с применением химоружия против курдов в Африне, считает это маловероятным, заявил РИА Новости представитель администрации президента США Майкл Энтон.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн и шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья.

"Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие. Мы по-прежнему призываем (стороны — ред.) к сдержанности и защите гражданских лиц в Африне ", — сказал Энтон в ответ на запрос РИА Новости.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Турецкие вооруженные силы в субботу сообщили, что в ходе операции нейтрализовали 1595 боевиков.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, заявил, что Анкара действует в Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.