Белый дом прокомментировал данные о применении Турцией химоружия в Африне

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом знает о претензиях Сирии в адрес Турции в связи с применением химоружия против курдов в Африне, считает это маловероятным, заявил РИА Новости представитель администрации президента США Майкл Энтон.
"Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие. Мы по-прежнему призываем (стороны — ред.) к сдержанности и защите гражданских лиц в Африне ", — сказал Энтон в ответ на запрос РИА Новости.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, заявил, что Анкара действует в Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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