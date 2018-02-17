СКП не верит, что Турция применила химоружие в Африне

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) не верит, что турецкие военные могли применить химическое оружие в Африне, заявил РИА Новости глава делегации СКП Насер аль-Харири.

"Я не слышал об этом от надежных источников. Но я считаю, что турецкие военные никогда бы не применили химическое оружие", — сказал Харири.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн и шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.