Сирийская оппозиция не ждет в ближайшее время переговоров в Женеве

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Дата проведения следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве пока не определена, вряд ли он пройдёт в ближайшем будущем, заявил в субботу РИА Новости глава делегации оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"Я не думаю, что следующий раунд переговоров в Женеве пройдёт в ближайшем будущем. Потому что пока идут консультации о конституционной комиссии. Но мы остаёмся привержены обсуждению всех четырёх "корзин" во время следующего раунда переговоров", — сказал Харири в кулуарах мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы позитивно вовлечены и будем продолжать позитивно вовлекаться в любые усилия, которые имеют своей целью имплементацию резолюции 2254 СБ ООН, а также в женевский процесс под эгидой ООН, чтобы достичь политического перехода, который отвечает ожиданиям сирийского народа. Мы поддерживаем любые идеи и предложения, которые могут придать импульс процессу политического перехода", — добавил Харири.