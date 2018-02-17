В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано двенадцать случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – шесть, Латакия – пять, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Дамаск – два", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бандука провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес – 1,1 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 62 человека.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Джубб-эль-Аама провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2362.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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