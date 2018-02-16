При обстреле Дамаска погиб сирийский военный

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Два мирных жителя ранены, один сирийский военный погиб во время обстрелов Дамаска, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано семь обстрелов. Боевиками выпущено более 20 мин. Ранения получили двое мирных жителей, погиб один военнослужащий Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.
Российский Центр призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, а также строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
Добавляется, что за сутки подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Раша-Эль-Киблияи Эль-Хамдания провинции Идлиб.
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