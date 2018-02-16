Генсек НАТО разделил опасения Турции из-за ситуации в Сирии

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Турция имеет законные озабоченности в связи с ситуацией на севере Сирии, НАТО ожидает, что эти озабоченности будут решаться пропорционально, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация в Сирии, это больше, чем просто отношения между Турцией и США. Мы разделяем озабоченности относительно гуманитарной ситуации в стране, страданий людей. Поэтому важно искать мирное решение ситуации, основанное на переговорах. НАТО поддерживает усилия ООН по поиску политического решения в Сирии. Но в отсутствии этого решения, реальность такова, что ситуация на севере Сирии очень опасна", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности

По его словам, "Турция имеет законные озабоченности относительно своей безопасности".

"Никто из членов альянса не пострадал (от ситуации в Сирии — ред.) больше, чем Турция, но мы ожидаем, что Турция будет адресовать свои озабоченности пропорционально. Мы также благодарны Турции, что она пробрифинговала страны-члены альянса о своей операции", — добавил генсек.

Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась после того, как появились сообщения о том, что коалиция во главе с США приступила к созданию в Сирии так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.