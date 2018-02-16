Эксперт оценил риск столкновения турецкой и сирийской армий в Африне

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. В случае ввода правительственной армии Сирии в Африн риск ее столкновений с ВС Турции, проводящими там операцию против курдских формирований, будет минимален в связи с достигнутыми в Астане и Сочи договоренностями по сирийскому урегулированию, заявил РИА Новости военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в провинцию Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в Африне по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Турция, Россия и Иран в рамках процесса в Астане и на саммите в Сочи договорились по некоторым принципам. Один из них заключается в том, что турецкие ВС не столкнутся с силами (президента Сирии Башара) Асада. Сейчас YPG (силы самообороны курдов) приглашают Асада в Африн, и он склонен принять это предложение. По моему мнению, риск прямого столкновения его армии с турецкими ВС предельно минимальный, согласно достигнутым договоренностям трех стран-гарантов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально был определено, что операция "Оливковая ветвь" в Африне "направлена не против режима Асада, а исключительно против YPG".

"Если Асад войдет в Африн, то, думаю, операция не будет осуществляться с турецкой стороны в центре этого района. Скорее всего, турецкая армия сосредоточится на позициях террористов на приграничной территории, в окрестностях Африна. Но при этом Турция потребует от России гарантий того, чтобы со стороны Африна в ее сторону не исходило никаких угроз", — заявил Аташ.

По его словам, говорить о том, что Турция может "оставить Африн Асаду" неправильно, потому что Африн не принадлежит Турции. "Африн сейчас – это регион, находящийся под властью YPG, откуда исходит угроза для Турции. И она действует с максимальной осторожностью, чтобы не причинить вреда мирным жителям. Но если сирийские военные нападут на турецкие силы, расположенные в окрестностях Африна, тогда Турция может предпринять действия, направленные на вход в центр района", — отметил аналитик.

Он добавил, что продолжение операции "Оливковая ветвь" будет зависеть и от позиции США по сирийскому Манбиджу.

"Если YPG будут по-прежнему находиться в Манбидже, и США будут их поддерживать, то Турция предпримет подобную операцию и там. Америке это было четко передано, и какие-то подвижки здесь с американской стороны есть. В частности, это видно по итогам переговоров в Анкаре с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном. Стороны, вероятно, договорятся, что YPG из Манбиджа уйдут, и там будут созданы органы местного самоуправления", — заключил Аташ.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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