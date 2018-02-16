Турция и США подтвердили приверженность сохранению целостности Сирии

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Турция и США подтвердили свою приверженность сохранению территориальной целостности и национального единства Сирии, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении по итогам визита в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой. Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.

"Турция и США подтверждают свою приверженность сохранению территориальной целостности и национального единства Сирии. С этой целью мы решительно выступаем против любых попыток демографических изменений в Сирии", — говорится в заявлении.

Признавая тот факт, что у сирийского кризиса может быть только политическое решение, и что для этого требуется жизнеспособный политический переход, Турция и США согласились активизировать свое сотрудничество для достижения этого результата в рамках резолюции 2254 Совбеза ООН и Женевского процесса, говорится в заявлении.

"Турция и США как давние союзники подтвердили свою решимость совместно бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Они вновь заявляют о своей решимости вести борьбу с ИГ*, "Аль-Каидой"* (запрещены в РФ – ред.), Рабочей партией Курдистана и всеми другими террористическими организациями и их ответвлениями. Мы признаем право наших стран на самооборону от террористических угроз, непосредственно направленных против наших стран", — отмечается в документе.

Согласно заявлению, Турция и США подтвердили приверженность урегулированию нерешенных вопросов в двусторонних отношениях. "Стороны договорились создать для этой цели механизм, ориентированный на конкретные результаты. Этот механизм будет задействован не позднее середины марта", — говорится в совместном заявлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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