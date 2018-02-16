Эксперт назвал выход Турции из НАТО "вполне реальным" сценарием

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Выход Турции из НАТО является "вполне реальным" сценарием на фоне разногласий Вашингтона и Анкары по поводу ситуации в курдских регионах на севере Сирии, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась после того, как появились сообщения о том, что коалиция во главе с США приступила к созданию в Сирии так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

Турция заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона нет намерений по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, и отметил, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", однако турецкая операция продолжается по сей день.

Как отметил Сивков на круглом столе в МИА "Россия сегодня", операция Турции в Африне ставит под угрозу жизни американских инспекторов в северных регионах. Кроме того, Турция закупает у РФ зенитные ракетные комплексы С-400. По словам эксперта, это "означает, что появляется инородное тело в системе НАТО вообще".

"Вопрос о возможном выходе Турции вполне реален. А что такое потеря Турции? Для НАТО это потеря всего южного фланга, это выход России в восточное Средиземноморье. В свое время именно Турция была тем самым барьером, который блокировал нашу тяжелую морскую авиацию, которая могла бить по шестому флоту США", — продолжил эксперт.

По его мнению, "сегодня США оказались в очень сложной ситуации, выйти из которой без тяжелейших по крайней мере имиджевых потерь невозможно". Он упомянул в этой связи, в частности, ситуацию вокруг КНДР, которая добилась прогресса в развитии программы межконтинентальных ракет.

"То, что Южная Корея начала (сближение) вопреки американским интересам с Северной именно после появления стратегической ракеты, это очень серьезный ход, это будет в конечном счете очень серьезный удар по американскому имиджу. Второе направление – Сирия, Ближний Восток в целом. Здесь открытое, очевидное, прямое поражение США, и как решить вопрос сохранения плацдарма для американцев, я себе не представляю. Им либо терять Турцию, пытаясь сохранить курдский анклав, либо сдавать курдов, уходить из Сирии и вообще с Ближнего Востока", — заявил эксперт.

По мнению Сивкова, "все эти проблемы стали следствием некорректной, непродуманной, самонадеянной политики предшествующих 15 лет". "Повторю, за XXI век у США не было ни одной успешной операции, которая бы позволила успешно добиться политических целей", — добавил он.

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