Эксперт назвал выход Турции из НАТО "вполне реальным" сценарием

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Выход Турции из НАТО является "вполне реальным" сценарием на фоне разногласий Вашингтона и Анкары по поводу ситуации в курдских регионах на севере Сирии, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Турция заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона нет намерений по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, и отметил, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", однако турецкая операция продолжается по сей день.
"Вопрос о возможном выходе Турции вполне реален. А что такое потеря Турции? Для НАТО это потеря всего южного фланга, это выход России в восточное Средиземноморье. В свое время именно Турция была тем самым барьером, который блокировал нашу тяжелую морскую авиацию, которая могла бить по шестому флоту США", — продолжил эксперт.
По его мнению, "сегодня США оказались в очень сложной ситуации, выйти из которой без тяжелейших по крайней мере имиджевых потерь невозможно". Он упомянул в этой связи, в частности, ситуацию вокруг КНДР, которая добилась прогресса в развитии программы межконтинентальных ракет.
По мнению Сивкова, "все эти проблемы стали следствием некорректной, непродуманной, самонадеянной политики предшествующих 15 лет". "Повторю, за XXI век у США не было ни одной успешной операции, которая бы позволила успешно добиться политических целей", — добавил он.
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