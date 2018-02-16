МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сирия открыта всем инициативам и приглашениям для политического решения сирийского кризиса, заявил член парламента САР Ахмад Мурьи, комментируя инициативу ЕС о проведении конференции по этому вопросу.

В среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила о подготовке Евросоюзом международной конференции по Сирии в Брюсселе.

"Сирия открыта всем инициативам и приглашениям для политического решения сирийского кризиса, длящегося уже семь лет", — заявил Мурьи.

Как заявил парламентарий, основная проблема кроется в том, что некоторые приглашения исходят от сторон, далеких от сирийского народа и сирийского государства.

Мурьи подчеркнул, что когда Россия пригласила сирийскую сторону на нацконгресс в Сочи, прошедший 30 января, они знали, что у нее были хорошие и серьезные намерения.

По оценке Мурьи, если инициатива Могерини будет похожа на женевский мирный процесс, она не отвечает интересам сирийского народа. Если она подобна предложению о встрече в Сочи и поиске решения, поддерживающего политический процесс, то будет положительно встречена, добавил он.

По его мнению, процесс переговоров сдвинулся именно на нацконгрессе в Сочи, а европейские государства теперь таким шагом пытаются найти свою роль в нем и "догнать поезд", который сдвинулся с места в Сочи.

Главным итогом конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 29-30 января, стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>