Шойгу рассказали, в каких домах живут российские военные в Сирии

АБАКАН (Хакасия), 16 фев – РИА Новости. Жилые модули, используемые на российских военных базах в Сирии, возводятся в разы быстрее капитальных строений и при этом соответствуют всем нормативам, рассказали министру обороны Сергею Шойгу в пятницу на заводе "Абаканвагонмаш".

Все быстровозводимые блочно-модульные строения, которые делают здесь, созданы из современных материалов и оснащены кондиционерами. Но экологичность и общий уровень качества, по словам Шойгу, надо повышать.

Он также поставил задачу, чтобы трёхкомнатный дом для офицеров можно было возвести не более чем за трое суток. При этом "должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и прочего", подчеркнул министр.

По словам Шойгу, Минобороны загружает завод заказами до конца этого года, а "дальше всё будет зависеть исключительно от вас".

"Если вы нам дадите нужное качество, нужное количество в нужные сроки, то перспективы довольно интересные. Думаю — лет на восемь-десять вперед", — отметил генерал.

По его словам, "это дело не временное, и задачи не временные". "Поэтому приехали посмотреть, что у вас тут и как. Стоит на вас рассчитывать или надо искать какое-то новое производство. Посмотрим", — резюмировал министр.