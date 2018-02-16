США признают право Турции на защиту границ, заявил Тиллерсон

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США признают законное право Турции обеспечивать безопасность своих границ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Турцию.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

"Мы признаем законное право Турции охранять безопасность своих границ. Мы воспринимаем серьезно заявления нашего союзника по НАТО о том, что у него есть беспокойство по поводу вопросов безопасности", — заявил Тиллерсон на совместной с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции.

Глава госдепартамента призвал Анкару к "сдержанности" при проведении операции в Африне, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Он также призвал Турцию "избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе".

Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с главой МИД.

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