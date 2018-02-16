В Турции ждут от США гарантий отвода курдских формирований из Манбиджа

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от Вашингтона гарантий по отводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) на восточный берег Евфрата, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Проблема с YPG для нас является одной из самых важных. Более 100 наших граждан погибли от ударов со стороны YPG. Еще в 2016 году США дали нам слово об отводе YPG из Манбиджа на восточный берег Евфрата. Об этом говорил (экс-президент США Барак) Обама, но слово не сдержал. Теперь мы должны иметь гарантии и результаты, что они уйдут за Евфрат", — сказал Чавушоглу.

По его словам, "важно, кто будет реализовывать реализацию этих обещаний". "Начнем с Манбиджа. После того, как YPG оттуда уйдут, это для нас будет гарантия, и тогда мы двинемся дальше", — отметил министр.

Тиллерсон в ходе пресс-конференции заявил, что США в первую очередь займутся вопросом Манбиджа.

"Он (Манбидж) географически важен, и поэтому США присутствуют в Манбидже, чтобы удостовериться, что этот город находится под контролем наших союзных сил", — заявил Тиллерсон. Он добавил, что будет проведена важная беседа по поводу того, как США "смогут гарантировать, чтобы Манбидж оставался под нашим контролем из-за его стратегической важности".

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой. Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.